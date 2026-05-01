小説『世界最強の魔女、始めました』がテレビアニメ化されることが決定し、2026年10月より放送されることが発表された。主人公ローナ役は橘杏咲が務め、ティザービジュアルと超特報映像が解禁された。【動画】公開された『世界最強の魔女、始めました』アニメ映像原作は、坂木持丸・ririttoによる大人気小説「世界最強の魔女、始めました〜私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます〜」（SQEXノベル/スクウェア・エ