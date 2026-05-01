5月1日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11:17※関西ローカル）では、石田靖探偵の「人見知りおっさん 人生初の野球」を届ける。【番組カット】21歳の依頼人が挑戦…「逆上がりできないと卒業できない！」依頼人である、大阪府の男性（42）は自身を「野球観戦が大好きな42歳のおっさん」と言うが、今まで“仲間”と野球をしたことは一度もないそう。中学では学校に野球部がなく、高校も推薦でしか野球部