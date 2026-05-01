29日から最大で12連休となるゴールデンウィーク。昨年度の国際線利用者数が開港以来過去最高を記録した関西空港では、朝早くから海外へ向かう旅行客が詰めかけました。円安の中、皆さんの行き先と旅のご予算は？ 「ベトナムに行きます。ハロン湾で世界遺産を見るのが楽しみです。（予算は1人）15万円くらい」「タイのプーケットとバンコクに行きます。20万円ぐらい。（Q何が楽しみ?）ピピ島で海に入るこ