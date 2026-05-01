テニスの錦織圭選手が、今季限りで現役を引退することを1日、自身のSNSで発表しました。これを受けて、日本テニス協会の専務理事の土橋登志久氏がコメントを発表しました。土橋氏は「日本のみならずアジア男子選手としての歴代最高位である4位、史上初となる四大大会シングルス決勝進出を果たすなど、数々の輝かしい成績を収めてこられた錦織圭選手の引退に関する発表は、テニス界にとって大きなニュースとなっています」とコメン