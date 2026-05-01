芸能活動を一時休止しているバナナマンの日村勇紀がバスの運転手を務めるＮＨＫ「ひむバス！」が４月３０日に放送。４月５日に収録したとあり、元気な笑顔で、これまで送迎した人たちのその後を見守った。画面には「４月５日収録」とあり、森田茉里恵アナが満開の桜をバックに「新生活、始まったりしましたか？」と質問。日村は「お伊勢さんとか行った。人生初」といい「お伊勢さんというのもあるが、目的は伊勢うどんを食べに