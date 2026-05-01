香取慎吾が、米歌手ジャネット・ジャクソン来日公演でオープニングアクトを務めることが決まり1日、「JANET JACKSON JAPAN 2026」実行委員会から発表された。6月13日のKアリーナ横浜公演で、30分の特別ステージを披露する。公演はジャネットの来日を記念し、国内外のアーティストと多彩なコラボレーションを展開。香取は、音楽、俳優、アート、エンターテインメントの分野で独自の表現を発信をし続ける存在として、公演の幕開けを