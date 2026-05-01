金沢医科大学にドクターカーなどの最新医療機器が寄贈されたことを受け30日、寄贈した財団に感謝状が贈られました。金沢医科大学に贈呈されたのは、人口呼吸器などの医療機器を車内に搭載し緊急性の高い患者の搬送ができるドクターカーと、さまざまな手術においてX線で患者の身体の内部をリアルタイムに観察する装置です。30日はこれらを贈った平昭七記念財団に対し、金沢医科大学が感謝状を贈呈。 &