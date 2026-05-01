ドジャースの大谷翔平投手（３１）の登板時の有効な起用法が球界で話題だ。ＭＬＢ公式サイトは３０日（日本時間１日）、「打つべきか、打たぬべきか？大谷が投げる時のビッグ•クエスチョン」と題し、投打でチームトップクラスのパフォーマンスを誇る大谷に対して、ドジャースは他のチームにはない難題に直面しているという見解を紹介した。「どうすれば大谷を正しく起用できるか」２８日（同２９日）のマーリンズ戦でも