Image; Apple iPhone 17が大盤振る舞いすぎた？今秋にリリース期待のiPhone 18シリーズをめぐるリーク合戦。もしかすると、いわゆる無印モデルのiPhone 18を狙うユーザーは、厳しい選択を強いられることになるかもしれませんよ。ディスプレイが残念な仕様に？9to5Macは、iPhone 18についての新たなリークを報じました。有名リーカーのFixed Focus DigitalがWeiboに投稿した情報によると、iPh