身近な素材を使って、こどもたちが自由な発想でアートに触れることができる施設が1日、金沢市にオープンしました。1日、オープンしたのは「金沢市こどもアート工房みたに」。閉所した保育所を改装して作られたこちらの施設では、複数のアトリエに用意された、さまざまな身近な素材を使って自由に創作活動を楽しむことができます。記念式典では、金沢市の村山市長が「ここで得るたくさんの遊びや学びが、子