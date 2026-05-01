猫が飼い主の「洋服の上」で寝る理由5選 1.大好きな飼い主のニオイで安心したい 猫にとって、飼い主のニオイは何よりも心が安らぐ特別なものです。特に、一度着た洋服には飼い主の汗や体臭がしっかりと染み付いています。 人間には感じ取れない微かなニオイでも、嗅覚が鋭い猫にとっては「大好きな人がそばにいる」と感じられる幸せなサインなのです。 お留守番中や飼い主が忙しくて構ってくれないとき、寂し