これは筆者自身の体験談です。ある年の母の日、私は義母に特別なプレゼントを渡すことを決め、心を込めて贈り物を準備しました。しかし、義母から「これからはこういうことはしないでね！」と言われ、その反応に驚きました。義母の言葉を通じて、物よりも一緒に過ごす時間の大切さに気づかされた出来事です。 母の日に義母に贈り物 母の日に、私は義母に特別なプレゼントを贈ろうと決心しました。上質なハンドクリーム