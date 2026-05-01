大リーグのセントルイス・カージナルス、ロサンゼルス・エンゼルスなどでプレーしたレジェンド、アルバート・プホルス氏（46）が、大リーグ復帰を目指すトレバー・バウアー投手（35）について、「MLBとの問題を解決する必要がある」との見解を示した。「バウアーの場合、MLBに反旗を翻した点が問題だった」「FOXニュース」（ウェブ版）のインタビューに応じたもので、2026年4月30日に記事が公開された。元大リーガーのバウアーは、