平成の芸能界でタレントとしてプレークした振付師のラッキィ池田(66)が5月2日に都内で開幕する関根勤座長の舞台「カンコンキンシアター37 クドい！～銀座に帰ってきました～」（10日まで10公演、銀座・博品館劇場）に出演する。プロ野球・広島とDeNAの応援ダンスの振り付けでも知られる池田が、よろず～ニュースの取材に対して舞台や野球に対する思いを語った。（文中敬称略） 【写真】プ