子どもの頃、誰もが1度は夢見た「大人の贅沢」がある。経済力と自由を手に入れた今、それを実行に移す瞬間の高揚感は何物にも代えがたい。ぬこー様ちゃんさんが投稿した漫画「コレやったら終わる気がする」は、そんな背徳感溢れる夢の数々と、どうしても越えられない「最後の一線」を描き、大きな反響を呼んでいる。 【漫画】「コレやったら終わる気がする」を読む 作者には大人になったらやりたかったことがたくさんあっ