記事ポイント台湾・屏東県のマンゴー品評会で2023年・2025年に「最優秀県知事賞」を連覇した農園の果実を厳選奈良「ひむろしらゆき祭」で台湾人気店「朝日夫婦」とのコラボかき氷が2日間で200杯超完売樹上完熟・糖度16度超・航空便最短5日直送の「もぎたてチャンピオンマンゴー」を2026年5月1日より予約受付開始台湾最南端の産地・屏東県（ピントン）で育てられた最高級マンゴーブランド「チャンピオンマンゴー」が、2026年4月25日