「幽霊が出る」とうわさされている屋敷や古い建物に入った際、心霊現象など信じていないにもかかわらず不気味に感じたり、背筋がぞっとしたりする場合があります。新たな研究により、古い建物が奇妙に感じられるのは「人間の耳では聞き取れないほど低い音」のせいかもしれないということが示されました。Frontiers | Infrasound exposure is linked to aversive responding, negative appraisal, and elevated salivary cortisol i