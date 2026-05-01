様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」の「ねむねむシリーズ」吸水速乾バスタオルとヘアドライタオルが登場！「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」のとろんとしたうとうと表情が、バスタイムを癒やしの時間にしてくれます☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」吸水速乾バスタオル／吸水速乾ヘア