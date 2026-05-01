記事ポイント初回放送で約40分完売の実績を持つ美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、ショップチャンネルに3度目の出演根幹美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」と質感美クリーム「レチベイビー」に加え、「モイスチャライザークレンジング」がショップチャンネルに初登場放送は2026年5月5日（火）17時より、CS放送055ch・ショップチャンネル公式サイト・公式YouTubeで視聴可能全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリ