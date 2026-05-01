ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」の公式サイトが１日、更新され、ボーカルの森友嵐士の体調不良のため公演を見送った４月２４日の和歌山城ホール、同２５日の奈良・なら１００年会館大ホールでの２本のライブの振り替え公演を６月下旬に行うことを発表した。今ツアーは「Ｔ―ＢＯＬＡＮＬＡＳＴＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５―２０２６終章『ＳＩＮＧＴＨＥＢＥＳＴＨＩＴＪＯＵＲＮＥＹ４７』」と題し、４７都