☆広島―中日（１８：００・マツダスタジアム）広島は４月３０日の巨人戦を坂倉の３ランで逆転勝ち。開幕カードの中日戦以来の勝ち越しとなった。１日は本拠で中日を迎え撃つ。広島はホームの中日戦は昨年から現在６連勝中。今季も開幕から３連勝で無傷と、相性は良さそうに見える。しかし、広島はホームでここ２戦、ヤクルトにともに０―２で敗れて２戦連続無得点中。ホームで３戦以上連続で無得点となれば球団では２４年４月