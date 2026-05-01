記事ポイント2026年5月5日(火)17時から「ショップチャンネル」に3度目の生出演初回放送で約40分完売のベストセラー美容液など計4商品を紹介「モイスチャライザークレンジング」がショップチャンネルに初登場全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、2026年5月5日(火)のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」に3度目の出演を果たします。2025年の初回放送では「ハリッチプレミアムリッチプラス」