テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が４月３０日深夜に放送された。この日は元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄、なえなの、長浜広奈が出演し、１０代、２０代、３０代での世代別恋愛あざとテクについてトークを展開させた。「３０代は上品だったら若干のボディータッチも余裕があるように見える」と森。ＭＣの山里亮太が「品をまとわせるんだ」と言うと、森は「そうです、そうです」