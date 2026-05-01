田植えの季節を前に、松崎町の「石部の棚田」でボランティアが、土の壁をつくったり補強する「あぜ塗り」を手伝いました。松崎町石部地区の棚田は、地域の人たちによって2000年から本格的な保全活動が行われ、町の原風景をいまも残しています。この日はボランティアおよそ100人が参加し、指導を受けながら土の壁「あぜ」を塗り固めていきました。 （ボランティア）「無理です！結構難しいです！」「めっちゃ力がいります！」「足が