◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝１日、栗東トレセン大阪杯に続くＧ１連勝を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は坂路を２本。素軽い身のこなしで駆け上がった。斉藤崇調教師は「いつも通り、大丈夫です。特に問題ないですね」と順調さをアピールした。４月３０日に発表された調教後馬体重は５２０キロで、前走からマイナス２キロ。指揮官は