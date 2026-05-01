４月２９日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球・オリックス―ソフトバンクの試合で始球式に登場した美女に注目が集まっている。大役を務めたのは、モデルで女優の青野楓（３３）。ウエストが背中が開いた黒のトップスを着用し、捕手を務めた。自身のインスタグラムでは「２度目の始球式キャッチャー」とオフショットを投稿。「ピッチャー＠ｎｏｈｍｉ＿ａｔｕｓｈｉ＿ｓｔａｆｆさんの球を受けれて光栄でした」と阪神や