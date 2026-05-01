ディズニーストアに、5月25日に迎える「グーフィー」のお誕生日を記念し、「グーフィー」の魅力あふれるカラフルでポップな新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が登場。「グーフィー」をデザインしたアパレルやバッグなど、おでかけ気分を盛り上げる遊び心いっぱいのグッズが充実しています☆ ディズニーストア「グーフィー」コレクション「GOOFY FASHION 2026」 スケジュール：先行発売日：2026年5月5日（火）