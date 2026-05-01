山東港口集団青島港の外貿コンテナふ頭。（３月１０日、ドローンから、青島＝新華社配信／兪方平）【新華社北京5月1日】中国国家外貨管理局が4月29日に発表した3月の国際収支統計によると、モノとサービスを合わせた貿易額は4兆9876億元（1元＝約23円）だった。うち輸出は2兆6437億元、輸入は2兆3439億元で、貿易収支は2999億元の黒字となった。サービス貿易の主要項目別貿易額は旅行サービスが1833億元、その他のビジネスサー