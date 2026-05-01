お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。YouTubeについて語った。近頃、YouTube動画投稿にもリテラシーやマナーが問われる時代になったというテーマでトークは進行。「YouTube変わってきたなって。昔、YouTubeなんてテレビじゃないねんから叩かれても関係ないみたいな感じ。と思ってたけど、だんだんYouTubeで