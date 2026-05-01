政府は、自衛隊幹部の階級呼称を変更する方針を固めたようだ。将官の中で、陸海空自衛隊それぞれのトップとなる幕僚長らは「大将」、それ以外の将は「中将」、将補は「少将」。 佐官は1佐、2佐、3佐が大佐、中佐、少佐、尉官は1尉、2尉、3尉が大尉、中尉、少尉だ。外国の軍人の呼称は、大将、大佐、大尉などと呼称しながら、自衛隊は軍ではないからと言って、その呼称を使わなかった。だから、これを修正するのは当然のことであ