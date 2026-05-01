【UEFAヨーロッパリーグ】ブラガ2−1フライブルク（日本時間5月1日／ムニシパル・ブラガ）【実際の映像】自陣から35M独走！圧巻のドリブル突破フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、ピッチを約35m縦断するドリブルでチャンスメイク。後手に回る展開の中で一瞬のきらめきを放った。日本時間5月1日、フライブルクはUEFAヨーロッパリーグ（EL）の準決勝ファーストレグでブラガと対戦。4―2―3―1の右SHで先発した鈴木が