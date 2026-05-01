元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が4月30日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身の恋愛テクニックを明かした。この日は長浜広奈、なえなのと共に登場。10代、20代、30代のあざとテクを徹底研究した。30代代表の森は、異性へのボディタッチについて「上品だったら余裕があるように見える」と分析。さらに「私30代になって、気品のある女性に憧れて、ちょっと動き