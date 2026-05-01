高市総理はきょうから、ベトナムとオーストラリアを訪問します。中東情勢を踏まえて、エネルギーを含む経済や安全保障など幅広い分野で連携を強化したい考えです。高市総理はきょうから5日間の日程で、ベトナムとオーストラリアを訪問します。最初の訪問先であるベトナムではラム国家主席やフン首相らと会談し、中東情勢を踏まえエネルギーの安定的な確保に向けた連携や、AI、半導体など幅広い分野での協力を確認する見通しです。