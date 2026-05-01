日経平均株価の午前の終値は、4月30日の終値に比べて391円12銭高い5万9676円4銭でした。4月30日に政府・日銀が円買い、ドル売りの為替介入を行い、155円台まで高騰した円相場は、5月1日午前11時半現在、157円台で推移しています。