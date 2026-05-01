拉致被害のあった3つの市の市長が木原官房長官と面会し、問題解決を求める要望書を手渡しました。木原官房長官と面会したのは柏崎市、佐渡市、福井県小浜市の市長です。日朝首脳会談の実現のほか、拉致問題の全面解決を求める要望書を手渡しました。3つの市ではこれまで、拉致問題への理解を深めようと、子ども会議を開いており、今回、小学生が作成した拉致問題の啓発DVDなども手渡しました。柏崎市桜井市長「蓮池さんはじめ皆