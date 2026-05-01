ゴールデンウィークを迎え多くの観光客が訪れている佐渡市にある建物をリノベーションした宿泊施設がオープンしました。どんな建物が生まれ変わったのでしょうか？家族でゆったりくつろげる広々とした客室に、ビュッフェが楽しめる朝食会場。4月17日に佐渡市にオープンした「たびのホテル佐渡Annex（アネックス）」です。じつはこの建物、去年まで看護学校の学生寮として使われていました。佐渡市で