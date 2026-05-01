仕事のため、飼い主さんの実家でお留守番することになったトイプードルさん。寂しがっているかなと思いきや…思った以上にもてなされている光景が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で60万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：実家に犬を預けた結果→『寂しがっているかな』と思ったら、寝かしつけられていて…本当の孫のよう