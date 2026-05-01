民生委員に提供している1万4000人余りの個人情報に紛失や誤廃棄があったとして5月1日、新潟市が会見を開きました。外部への流出は確認されていないということです。新潟市は地域の見守り活動などを行う民生委員に高齢者や児童の名簿を提供しています。しかし民生委員の引き継ぎに伴う確認不足や、自宅での管理不備などにより1万4000人余りの名簿を紛失、または廃棄していたことがわかりました。【新潟市福祉部 上所美樹子部長】「