NiziUが、7月1日にリリースする初のベストアルバム『Portfolio』の詳細を発表。ジャケット写真やトラックリスト、ティザースケジュールも公開となった。 （関連：【画像あり】NiziU、初のベストアルバム『Portfolio』3形態のジャケット写真） 本作には、「Make you happy」「Step and a step」「Take a picture」や、J.Y. Parkが作詞作曲を手がけた1stアルバムタイトルトラック「Chopstick」など初期NiziU