最新ステルス艦載機「F-35B」のフェリー飛行の様子を捉えた映像が公開日本ロッキードマーティンは2026年4月28日、ステルス戦闘機F-35Bが新たに3機、米本土テキサス州のフォートワースから航空自衛隊新田原基地に到着する様子を収めた映像を公開しました。【映像】おお！これが「最新ステルス艦載機」を日本へ運ぶフライトの様子ですF-35Bは、米ロッキード・マーティンが製造する短距離離陸・垂直着陸が可能な構造をもつステル