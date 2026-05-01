【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスの記者は4月30日、X（旧ツイッター）で、米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長と中央軍のクーパー司令官がトランプ大統領に対し、イラン攻撃の新たな計画を説明したと伝えた。