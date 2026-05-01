タレントの内村光良が１日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。番組では、内村が現在も精力的にコント番組への出演、ライブ出演を行っていることが話題になった。これを受けて内村は「同世代でいうと最近、爆笑問題ってオレ、すごいなぁ、と」と爆笑問題の太田光と田中裕二を絶賛した。その理由を「年イチならネタ分かるのを。彼らコンビで何回も。新作って苦労するじゃないですか？あれを