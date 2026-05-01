今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第25回（2026年5月1日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）りんと直美が心の内を語り合う門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は松井（玄里）から罰として寮内すべての掃除