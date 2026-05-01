ミツカンは1日、納豆商品を6月1日に値上げすると発表した。値上げ率は6〜20％。大豆などの仕入れ価格が上昇したほか、中東情勢悪化で納豆パックの原料となるナフサ価格が高騰したため。一部商品は5月1日に販売休止とした。