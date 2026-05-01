障がい者の就労支援の給付金・約150億円を不正に受け取ったとされる、大阪市の福祉事業会社グループをめぐり、同市が詐欺容疑で警察に刑事告訴を行ったことが分かりました。 大阪市は、福祉事業会社「絆（きずな）ホールディングス」グループが、4つの就労継続支援A型事業所をめぐり、障がい者就労支援の給付金・約150億円を不正に受け取ったとして、指定取り消し処分を行っていました。 絆HDグループ側