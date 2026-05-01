2022年10月2日に就航した特別塗装機「ピカチュウジェットCI」に続く、新たな特別塗装機「ピカチュウジェットCI2」が、2026年4月2日より運航中。エアバスA350-900型機を使用した機体には、「世界へ飛び出せ！」をテーマに、大空を飛ぶポケモンたちが機体いっぱいに描かれている。【写真】気になる！「ピカチュウジェットCI2」機体に描かれているポケモンたち機内のアメニティや備品にもポケモンと台湾の伝統的な装飾タイル（マ