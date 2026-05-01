開幕まで2カ月をきった『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が5月15日に行われる。最終登録メンバーの人数は23〜26名（GKは最低3名）で、35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。運命のメンバー発表まで、あと2週間。果たして最終メンバーに選出されるのは誰になるのだろうか--。これまで、FIFAワールドカップ2022以降の“第二次森保政権”における「出場試合数のトップ30