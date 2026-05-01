東京証券取引所1日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反発し、前日終値からの上げ幅は一時400円を超えた。前日の米国株高を好感した買い注文が優勢になった。午前終値は前日終値比391円12銭高の5万9676円04銭。東証株価指数（TOPIX）は2.88ポイント安の3724.33。米国で堅調な経済指標の発表を受けて主要な株価指数が上昇し、東京市場にも波及した。平均株価への影響が大きい半導体関連株の一角が買われ、市場全体