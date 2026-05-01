元格闘家の魔裟斗が、７歳長男の最新ショットを披露した。１日までにインスタグラムで「エイトスパルタンレースにチャレンジ」と長男が障害物レースに参加したことを報告。「男の顔になってきた！」とりりしいまなざしをアップし、フォロワーは「パパとママに似てめっちゃイケメン」「カッコエエよーお父さん似かな」「モテそう」「カッコいいじゃん」「受け継いでる運動神経凄そう」「キリっとした顔が魔裟斗さん」「めっ