ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が新人ではメジャー10年ぶりの快挙を成し遂げた。MLBは4月30日（日本時間5月1日）の全日程が終了。村上はヤンキースのアーロン・ジャッジ、アストロズのヨルダン・アルバレスと並びメジャートップタイの12本塁打を放っている。大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者のX（旧ツイッター）によると、5月を迎える時点で本塁打ランキングでトップ、またはトップタイに立って